Yomiuri: Боррель исключил начало войны между Россией и Евросоюзом
Японская газета Yomiuri сообщает, что главы Евросоюза не желают участия в боевых действиях против России.
Японская газета Yomiuri взяла интервью у лидера Евродипломатии Жозепа Борреля, который сообщил, что страны-участницы Европейского союза не станут воевать с Россией из-за ситуации на Украине, однако ответные действия Брюсселя на спецоперацию будут продолжать предприниматься.
При этом Боррель отметил, что главы Евросоюза ограничатся лишь экономическими санкциями в отношении России и не рассматривают военные пути решения конфликта.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Алиханов предложил построить автомобильную и железнодорожную трассы в Калининград
Global Times: США начинает деградировать из-за политики Байдена
Армия России уничтожила пункт иностранных наёмников в Николаевской области
Взрыв на нефтяном месторождении Тенгиз в Казахстане привёл к гибели 2 человек
RTL: на Украине скончался второй наёмник из Франции, воевавший за ВСУ