Yomiuri: Боррель исключил начало войны между Россией и Евросоюзом

Японская газета Yomiuri сообщает, что главы Евросоюза не желают участия в боевых действиях против России.

Японская газета Yomiuri взяла интервью у лидера Евродипломатии Жозепа Борреля, который сообщил, что страны-участницы Европейского союза не станут воевать с Россией из-за ситуации на Украине, однако ответные действия Брюсселя на спецоперацию будут продолжать предприниматься.

При этом Боррель отметил, что главы Евросоюза ограничатся лишь экономическими санкциями в отношении России и не рассматривают военные пути решения конфликта.