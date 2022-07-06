Алиханов: Россия не объявит войну Литве за блокаду Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о том, как Россия ответит на решение Литвы запретить транзит в Калининград.

Утром среды Антон Алиханов пообщался с российскими журналистами, сообщив им о том, что правительство РФ не станет объявлять войну Литве и проводить военную операцию внутри этой страны из-за её решения запретить транзит товарных грузов в Калининградскую область.

По словам Алиханова, ответные меры России на агрессивную политику литовского правительства будут носить сугубо экономический характер, о чём станет известно подробнее после 10 июля, когда Евросоюз утвердит новый санкционный пакет против Москвы.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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