Лавров осудил Макрона за «слив» содержания разговора с Путиным
Сергей Лавров прокомментировал репортаж французских журналистов, показавших фрагменты разговора между Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным.
6 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров дал оценку поведению президента Франции Эммануэля Макрона, который разрешил французским журналистам записать фрагмент разговора с Владимиром Путиным.
По мнению Лаврова, дипломатическая этика политиков мира категорически запрещает осуществлять подобные "сливы". Напомним, что из обнародованного фрагмента разговора стало известно, что Путин называет Макрона на "ты" и недоволен Владимиром Зеленским, постоянно меняющим позицию во время переговоров.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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