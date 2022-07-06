Генштаб ДНР сообщил у взятии населенного пункта Спорное

В штабе территориальной обороны самопровозглашенной ДНР сообщили о взятии Спорного.т

В Штабе территориальной обороны так называемой Донецкой народной республики сообщили о ходе боев на территории Донбасса.

Стало известно о том, что войсками ДНР был захвачен населенный пункт под названием Спорное.

Всего, отмечается в сообщении, были захвачены более двух сотен населенных пунктов различного размера.

"По состоянию на 6 июля 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 241 населенный пункт, включая Спорное", - говорится в сообщении.

Опубликовано: Николай Скира

 

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