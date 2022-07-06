ДНР: С начала спецоперации был освобожден 241 населенный пункт

В ДНР сообщили об успехах в захвате населенных пунктов на территории Донбасса.

Вооруженные силы так называемой Донецкой народной республики отчитались о ходе боев на территории Донбасса.

В ходе боев войска самопровозглашенной ДНР и ЛНР совместно с армией Российской Федерации захватили 241 населенный пункт.

Отмечается освобождение населенного пункта Спорное. Об этом пишет штаб территориальной обороны ДНР.

"По состоянию на 6 июля 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 241 населенный пункт, включая Спорное", - говорится в сообщении.