Взрыв на нефтяном месторождении Тенгиз в Казахстане привёл к гибели 2 человек

В Казахстане произошёл взрыв на местном крупнейшем месторождении, что повлекло за собой смерть двух рабочих.

Днём 6 июля ряд казахстанских СМИ сообщил, что на территории Казахстана произошёл взрыв на месторождении нефти Тенгиз, являющимся крупнейшим в стране. По данным журналистов, ЧП случилось в ходе тестирования трубы.

Репортёры с места событий утверждают, что данный взрыв послужил причиной гибели двух рабочих, в то время как ещё три человека получили травмы.