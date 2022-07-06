Взрыв на нефтяном месторождении Тенгиз в Казахстане привёл к гибели 2 человек
В Казахстане произошёл взрыв на местном крупнейшем месторождении, что повлекло за собой смерть двух рабочих.
Днём 6 июля ряд казахстанских СМИ сообщил, что на территории Казахстана произошёл взрыв на месторождении нефти Тенгиз, являющимся крупнейшим в стране. По данным журналистов, ЧП случилось в ходе тестирования трубы.
Репортёры с места событий утверждают, что данный взрыв послужил причиной гибели двух рабочих, в то время как ещё три человека получили травмы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Взрыв на нефтяном месторождении Тенгиз в Казахстане привёл к гибели 2 человек
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