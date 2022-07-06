Минобороны РФ: привезённые из США две РСЗО HIMARS уничтожены в ДНР
Минобороны России сообщило о ликвидации двух американских РСЗО HIMARS, стоящих на вооружении у ВСУ.
Министерство обороны РФ уведомляет, что в результате действий российских военно-космических сил, выпустивших высокоточные ракеты по позициям украинской армии в ДНР, были уничтожены две реактивные системы залпового огня HIMARS, находившиеся на балансе у ВСУ.
Примечательно, что американский Пентагон лишь недавно перебросил системы HIMARS на Украину, однако они уже успели обстрелять территорию Донбасса.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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