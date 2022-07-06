Минобороны Польши: посол Украины в Германии Мельник стал «идиотом Кремля»

Министр обороны Польши Мариуш Блащак выступил с критикой украинского посла в Германии Андрея Мельника.

6 июля министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак дал оценку словам украинского посла в Германии Андрея Мельника, который назвал националиста Степана Бандеру героем Украины, не убивавшем поляков и евреем. По мнению Блащака, Мельник стал "идиотом Кремля", который полезен правительству России.

Накануне немецкая газета Bild сообщила, что Андрей Мельник покидает пост посла Украины в ФРГ, возвращаясь в Киев, где к осени станет замглавы МИДа. Российский сенатор Алексей Пушков расценил подобные кадровые перестановки как повышение.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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