Песков: незаконные санкции ЕС препятствуют поступлению российского зерна на мировой рынок
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал ряд заявлений, в том числе и относительно российских зерновых культур, которые не могут попасть на мировой рынок.
Песков заявил, что российское зерно было и остается очень востребованным, однако незаконные санкции Европейского союза, не позволяют ему попасть на мировой рынок. Он также отметил, что не только ЕС накладывает санкции и занимает недружественную позицию по отношению к России.
Пресс-секретарь президента отметил, что Япония и некоторые близлежащие регионы также придерживаются недружественной точки зрения. Он подчеркнул, что это мешает энергетическому диалогу и развитию других экономических отношений.
При этом Песков сомневается, что Япония пойдет на урегулирования возникших разногласий с Россией. Как европейский, так и азиатский рынок заинтересован в снижении стоимость на российскую нефть и другие энергетические ресурсы.
Он добавил, что в Кремле неизвестно о предложениях главы Калининграда Алиханова о строительстве автомобильной и железнодорожной трассы в регион. Однако, как только предложение поступит — оно будет рассмотрено в кратчайшие сроки.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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