Insider: анархо-коммунисты взяли ответственность за поджоги военкоматов в России

Издание The Insider утверждает, что движение анархо-коммунистов взяло на себя ответственность за поджоги российских военкоматов и диверсии на ж/д путях.

6 июля признанная в России иностранным агентом интернет-газета The Insider сообщила, что движение "БОАК" (Боевая организация анархо-коммунистов) призналась в поджогах российских военкоматах и взрывах железнодорожных путей, осудив спецоперацию на Украине.

По словам представителей БОАК, анархо-коммунисты не намерены прекращать террористическую деятельность и будут совершать диверсии в России до окончания боевых действий в соседней постсоветской республике.