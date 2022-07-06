Insider: анархо-коммунисты взяли ответственность за поджоги военкоматов в России

Издание The Insider утверждает, что движение анархо-коммунистов взяло на себя ответственность за поджоги российских военкоматов и диверсии на ж/д путях.

6 июля признанная в России иностранным агентом интернет-газета The Insider сообщила, что движение "БОАК" (Боевая организация анархо-коммунистов) призналась в поджогах российских военкоматах и взрывах железнодорожных путей, осудив спецоперацию на Украине.

По словам представителей БОАК, анархо-коммунисты не намерены прекращать террористическую деятельность и будут совершать диверсии в России до окончания боевых действий в соседней постсоветской республике.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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