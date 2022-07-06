The Guardian: премьер-министр Ирландии Микал Мартин посетил Бородянку
Ирландский министр Микал Мартин посетил Бородянку в окрестностях Киева в ходе своего визита в Украину.
6 июля британская газета The Guardian сообщает, что премьер-министр Ирландии Микал Мартин прибыл в Украину для оказания помощи киевскому режиму по вопросам вступления Украины в ЕС.
Отмечается, что Мартин посетил аэропорт «Гостомель», где его заинтересовал разрушенный мост, а также заехал в Бородянку под Киевом, где пообщался с местным мэром Георгием Ерко и осмотрел жилые дома.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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