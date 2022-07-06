Запад отказался поставлять Украине ЗРК Patriot «чтобы не провоцировать Россию»
Западные страны опасаются, что размещение на территории Украины американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, в Кремле могут воспринять как прямое участие США в конфликте.
Испанская газета La Vanguardia отмечает, что Запад массово отказывается поставлять Вооруженным силам Украины ЗРК Patriot. Официальная причина — среди украинских военных нет специалистов для использование комплексов.
При этом неофициально западные чиновники практически прямо называют причиной «избежание провокации российской армии». Дело в том, что размещение ЗРК Patriot в Украине, Кремль может воспринять как прямое участие США в конфликте.
Если у ВСУ нет специалистов, тогда их придется официально по контракту заводить из тех стран, в которых они есть. На данный момент «хорошо умеют пользоваться» ЗРК Patriot только американцы.
Присутствие американских военных на территории Украины на данный момент недопустимо. В газете отмечают, что Киеву как минимум будет сложно получить как ЗРК Patriot, так и современные истребители вместе с американскими БПЛ по той же причине.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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