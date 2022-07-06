Запад отказался поставлять Украине ЗРК Patriot «чтобы не провоцировать Россию»

Западные страны опасаются, что размещение на территории Украины американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, в Кремле могут воспринять как прямое участие США в конфликте.

Испанская газета La Vanguardia отмечает, что Запад массово отказывается поставлять Вооруженным силам Украины ЗРК Patriot. Официальная причина — среди украинских военных нет специалистов для использование комплексов.

При этом неофициально западные чиновники практически прямо называют причиной «избежание провокации российской армии». Дело в том, что размещение ЗРК Patriot в Украине, Кремль может воспринять как прямое участие США в конфликте.

Если у ВСУ нет специалистов, тогда их придется официально по контракту заводить из тех стран, в которых они есть. На данный момент «хорошо умеют пользоваться» ЗРК Patriot только американцы.

Присутствие американских военных на территории Украины на данный момент недопустимо. В газете отмечают, что Киеву как минимум будет сложно получить как ЗРК Patriot, так и современные истребители вместе с американскими БПЛ по той же причине.