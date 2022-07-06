ВКС России уничтожили пункт дислокации ВСУ и 100 националистов

Военно-космические силы России нанесли удар по националистам ВСУ и уничтожили 100 человек.

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проводить специальную военную операцию на территории Украины.

Военно-космические силы РФ нанесли удар по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины.

При ударе были уничтожены 100 бойцов, передает телеграм-канал "Известий" со ссылкой на Министерство обороны.

"ВКС России нанесли удар по пункту временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады, уничтожено до 100 украинских националистов и 4 единицы военной техники", - говорится в сообщении.

Также российская армия уничтожила две американские реактивные системы залпового огня HIMARS