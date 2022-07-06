ВКС России уничтожили пункт дислокации ВСУ и 100 националистов
Военно-космические силы России нанесли удар по националистам ВСУ и уничтожили 100 человек.
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проводить специальную военную операцию на территории Украины.
Военно-космические силы РФ нанесли удар по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины.
При ударе были уничтожены 100 бойцов, передает телеграм-канал "Известий" со ссылкой на Министерство обороны.
"ВКС России нанесли удар по пункту временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады, уничтожено до 100 украинских националистов и 4 единицы военной техники", - говорится в сообщении.
Также российская армия уничтожила две американские реактивные системы залпового огня HIMARS
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Алиханов предложил построить автомобильную и железнодорожную трассы в Калининград
Урсула фон дер Ляйен: Еврокомиссия планирует передать активы РФ в пользу Украины
Армия России уничтожила пункт иностранных наёмников в Николаевской области
La Vanguardia: НАТО не поставит Украине ЗРК Patriot и «Железный купол»
RTL: на Украине скончался второй наёмник из Франции, воевавший за ВСУ