Лукашенко поздравил с днём рождения экс-президента Казахстана Назарбаева
Александр Лукашенко поздравил бывшего казахстанского президента Нурсултана Назарбаева с днём рождения, позвонив ему по телефону.
6 июля бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву исполнилось 82 года, ввиду чего Александр Лукашенко направил поздравительную телеграмму своему коллеге. Далее Лукашенко позвонил Назарбаеву, и лидеры двух стран смогли поприветствовать друг друга в личной беседе.
Пресс-служба белорусского президента уведомляет, что помимо бытовых вопросов Лукашенко и Назарбаев обсудили насущные взаимоотношения Беларуси и Казахстана.
Примечательно, что в тот же день пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что правительство Казахстана не будет вводить санкции против России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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