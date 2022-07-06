Лукашенко поздравил с днём рождения экс-президента Казахстана Назарбаева

Александр Лукашенко поздравил бывшего казахстанского президента Нурсултана Назарбаева с днём рождения, позвонив ему по телефону.

6 июля бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву исполнилось 82 года, ввиду чего Александр Лукашенко направил поздравительную телеграмму своему коллеге. Далее Лукашенко позвонил Назарбаеву, и лидеры двух стран смогли поприветствовать друг друга в личной беседе.

Пресс-служба белорусского президента уведомляет, что помимо бытовых вопросов Лукашенко и Назарбаев обсудили насущные взаимоотношения Беларуси и Казахстана.

Примечательно, что в тот же день пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что правительство Казахстана не будет вводить санкции против России.