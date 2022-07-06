Лукашенко поздравил с днём рождения экс-президента Казахстана Назарбаева

Александр Лукашенко поздравил бывшего казахстанского президента Нурсултана Назарбаева с днём рождения, позвонив ему по телефону.

6 июля бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву исполнилось 82 года, ввиду чего Александр Лукашенко направил поздравительную телеграмму своему коллеге. Далее Лукашенко позвонил Назарбаеву, и лидеры двух стран смогли поприветствовать друг друга в личной беседе.

Пресс-служба белорусского президента уведомляет, что помимо бытовых вопросов Лукашенко и Назарбаев обсудили насущные взаимоотношения Беларуси и Казахстана.

Примечательно, что в тот же день пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что правительство Казахстана не будет вводить санкции против России.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 