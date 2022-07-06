Россия не участвует в "Детском Евровидении - 2022"

Появилась информация, что РФ не будет отправлять своего представителя для участия в международном конкурсе "Детское Евровидение - 2022". Представители Академии Игоря Крутого сообщили такие сведения.

Стало известно, что Россия не будет отправлять участника на "Детское Евровидение - 2022". Такая информация стала известна от представительства Академии Игоря Крутого.

Академия Игоря Крутого сообщает об отмене приема заявок на национальный отборочный тур двадцатого международного детского конкурса песни "Евровидение".

Решение было принято после того, как Первый канала, ВГТРК и радиодом "Останкино" были исключены из Европейского вещательного союза.

Напомним, что в конце феврале текущего года стало известно, что РФ отказали в участии в международном музыкальном состязании "Евровидение 2022".

Данное решение было принято советом песенного конкурса, представители которого выразили обеспокоенность тем, что участие РФ несет ущерб репутации "Евровидения" из-за спецоперации на Донбассе.

Позже стало известно, что Украина одержала победу на конкурсе с 631 баллами. Финал песенного состязания состоялся в ночь на 15 мая на арене итальянского Pala Olimpico. Второе место отдали Великобритании, третье досталось исполнительнице Chanel из Испании.

После организаторов международного мероприятия обвинили в подмене оценок. Претензии по поводу выдвинули Румыния, Азербайджан и Грузия.

