ВСУ открыли стрельбу по машинам российских пограничников в Белгородской области
Украинские боевики обстреляли два уазика с пограничниками РФ в Белгородской области, один военный скончался.
Представители российских СМИ сообщили о том, что в среду, 6 июля, украинские националисты открыли огонь по двум уазикам Пограничной службы России, в результате чего один человек погиб, трое находятся в больнице.
Согласно информации источника, обстрел одной из машин производился, предположительно, из стрелкового оружия и гранатомёта, на вторую бесполотником было сброшено взрывное устройство.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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