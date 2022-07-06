ВСУ открыли стрельбу по машинам российских пограничников в Белгородской области

Украинские боевики обстреляли два уазика с пограничниками РФ в Белгородской области, один военный скончался.

Представители российских СМИ сообщили о том, что в среду, 6 июля, украинские националисты открыли огонь по двум уазикам Пограничной службы России, в результате чего один человек погиб, трое находятся в больнице.

Согласно информации источника, обстрел одной из машин производился, предположительно, из стрелкового оружия и гранатомёта, на вторую бесполотником было сброшено взрывное устройство.