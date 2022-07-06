Лукашенко поздравил Нурсултана Назарбаева с днём рождения

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с 82-летием.

Пресс-служба Президента Беларуси Александра Лукашенко в среду, 6 июля, сообщила о том, что белорусский лидер поздравил по телефону экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днём рождения, которому исполнилось 82 года.

Помимо этого отмечается, что после самых тёплых пожеланий имениннику, политики обсудили ситуацию в странах СНГ и возможные варианты укрепления сотрудничества между Беларусью и Казахстаном.