Семья Шатунова объявила конкурс на создание памятника покойному певцу

Запущен конкурс на лучший эскиз будущего монумента недавно ушедшему в мир иной Юрию Шатунову. Определять лучшую работу будут жена и дети покойного.

Родственники исполнителя объявили конкурс на лучший проект памятника певцу, который будет возведён на Троекуровском кладбище на месте могилы любимца российской публики.

Любой желающий может помочь финансово и представить эскиз памятника кумиру поколений Юрию Шатунову. Родные неожиданно скончавшегося исполнителя рассказали о том, каким хотели бы видеть монумент.

Определять победителя конкурса будут жена и дети звезды сцены. Сроки не оговариваются, так как памятник должен соответствовать ушедшему кумиру.

Родственники Юрия рассказали о своих пожеланиях. Скульптура в полный рост будет вылита из бронзы. Размеры - 2 м на 1 м 80 см.

Сбор средств могут организовать фанаты трагически ушедшего певца, так как памятник будет "носить статус народного".

Юрий Шатунов умер в 48 лет от обширного инфаркта. В крови исполнителя не было следов алкоголя и наркотиков.

Знаменитости стало плохо, когда тот отдыхал на даче с друзьями в Подмосковье. Исполнитель жаловался на острую боль и спазм в груди.

Приятели доставили Шатунова в ближайшую сельскую больницу, откуда реанимационная бригада доставила звезду российской сцены в Домодедово, но тот скончался.

Часть праха знаменитости была захоронена на Троекуровском кладбище, часть доставлена в Германию, где в последнее время певец проживал со своей семьей.