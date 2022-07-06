Володин отправил российских депутатов провести отпуск в ДНР и ЛНР

Вячеслав Володин порекомендовал российским депутатом провести летний отпуск в ДНР и ЛНР.

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в среду, 6 июля 2022 года, в ходе своего выступления на заседании парламентариев предложил депутатам поехать ДНР и ЛНР как только закончатся пленарные заседания.

Володин считает это необходимым, чтобы точно выяснить какую помощь депутаты могут оказать мирному населению проживающему на освобождённых от неонацистов ВСУ территориях ЛНР и ДНР.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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