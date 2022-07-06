Алексей Зайцев: Финляндия и Швеция в НАТО усилят военную напряженность в Европе и ухудшат безопасность Прибалтики

Заместитель главы департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО сулит военной напряженностью в Европе.

Зайцев считает, что присоединение к военно-политическому альянсу Швеции и Финляндии вызовет эскалации ситуации и военной напряженности в Европе. Кроме того, будет серьезно ухудшена безопасность Прибалтики и Арктического региона.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия будут считаться приглашенными странами в Североатлантический альянс, а значит, смогут участвовать в работе блока с 5 июля 2022 года.

При этом до специальной военной операции России в Украине обе страны не собирались присоединятся к военным блокам и занимали нейтральную позицию. Однако спецоперация вызвала давление со стороны Европейского союза и буквально вынудило их принять такое решение.

Примечательно, что по социологическим опросам более 60% населения Финляндии выступило против присоединения к НАТО. Официальное приглашение в альянс она и Швеция получили на минувшем саммите НАТО в Мадриде.

Опубликовано: Кирилл Серебренников

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 