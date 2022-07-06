Россия временно заблокировала транзит нефти из Казахстана в Европу
Приморский районный суд Новороссийска постановил заблокировать транзит казахстанской нефти в страны Европы.
Российское издание "Интерфакс" пишет, что на основании решения Приморского суда Каспийский Трубопроводный Консорциум прекращает транзит нефти из Казахстана в европейские государства на срок в тридцать календарных дней.
Отмечается, что ранее подобное решение вынес Ространснадзор, который установил, что казахстанские нефтеперерабатывающие предприятия могут быть небезопасны, угрожая экологии окружающей местности.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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