Россия временно заблокировала транзит нефти из Казахстана в Европу

Приморский районный суд Новороссийска постановил заблокировать транзит казахстанской нефти в страны Европы.

Российское издание "Интерфакс" пишет, что на основании решения Приморского суда Каспийский Трубопроводный Консорциум прекращает транзит нефти из Казахстана в европейские государства на срок в тридцать календарных дней.

Отмечается, что ранее подобное решение вынес Ространснадзор, который установил, что казахстанские нефтеперерабатывающие предприятия могут быть небезопасны, угрожая экологии окружающей местности.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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