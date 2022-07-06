CNN: Венгрия не поставит оружие Украине из-за страха обстрелов Закарпатья

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал, почему его страна не хочет поставлять оружие на Украине.

6 июля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто дал интервью американскому телеканалу CNN, сообщив, что официальный Будапешт не станет поставлять оружие Киеву, поскольку не желает становиться прямым участником военного конфликта с Россией.

Также Сийярто уверен, что в случае, если Венгрия поставит свои вооружения на Украину, российские войска могут начать обстрел украинского Закарпатья, которое является родиной этнических венгров.