Басков, отдыхающий в Турции, ответил на провокацию украинки

Золотой голос российской сцены Николай Басков отправился отдохнуть в Турцию, где к нему подошла гражданка Украины. Она задала знаменитости провокационный вопрос. Тот не заставил ждать с ответом.

Отдыхающий в Турции российский исполнитель Николай Басков не повёлся на провокацию гражданки Украины, касающуюся спецоперации РФ на Донбассе.

К Баскову подошла незнакомая женщина с камерой в руке. Она представилась гражданкой Украины и задала российской знаменитости вопрос о том, каково ему веселиться в Турции во время того, как идёт спецоперация России в Украине. Тянуть с ответом известный исполнитель не стал, а спокойно ответил.

Я отдыхаю, а не веселюсь.

Пользователей сети удивил тот факт, что украинку абсолютно не смутило, что сама она, будучи гражданкой страны, где идёт спецоперация, так же, как и Николай Басков, отдыхает в Турции.

Ранее сообщалось, что Басков посещал Донбасс в День памяти и скорби. В 04:00 22 июня он исполнил композицию "Священная война".

Певец выступал у подножия мемориала Саур-Могила в ДНР. Позже знаменитость делился впечатлениями о поездке.

Это самые непередаваемые эмоции, когда люди подходят, тебя обнимают, плачут, видят, что ты вместе с ними. У них появляется надежда в глазах и осознание того, что Россия рядом с ними.

Артист рассказал, что композицию выбрали неслучайно, так как "Священная война" объединила все народы СССР во время Великой Отечественной войны.