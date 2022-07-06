Басков, отдыхающий в Турции, ответил на провокацию украинки
Золотой голос российской сцены Николай Басков отправился отдохнуть в Турцию, где к нему подошла гражданка Украины. Она задала знаменитости провокационный вопрос. Тот не заставил ждать с ответом.
Отдыхающий в Турции российский исполнитель Николай Басков не повёлся на провокацию гражданки Украины, касающуюся спецоперации РФ на Донбассе.
К Баскову подошла незнакомая женщина с камерой в руке. Она представилась гражданкой Украины и задала российской знаменитости вопрос о том, каково ему веселиться в Турции во время того, как идёт спецоперация России в Украине. Тянуть с ответом известный исполнитель не стал, а спокойно ответил.
Я отдыхаю, а не веселюсь.
Пользователей сети удивил тот факт, что украинку абсолютно не смутило, что сама она, будучи гражданкой страны, где идёт спецоперация, так же, как и Николай Басков, отдыхает в Турции.
Ранее сообщалось, что Басков посещал Донбасс в День памяти и скорби. В 04:00 22 июня он исполнил композицию "Священная война".
Певец выступал у подножия мемориала Саур-Могила в ДНР. Позже знаменитость делился впечатлениями о поездке.
Это самые непередаваемые эмоции, когда люди подходят, тебя обнимают, плачут, видят, что ты вместе с ними. У них появляется надежда в глазах и осознание того, что Россия рядом с ними.
Артист рассказал, что композицию выбрали неслучайно, так как "Священная война" объединила все народы СССР во время Великой Отечественной войны.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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