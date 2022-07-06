Дочку бывшего худрука "Ленкома" Марка Захарова Александру лишили ролей в театре

Выяснилось, что Александра Марковна уже не соответствует возрасту своих героинь в спектаклях "Ва-банк" и "Женитьба".

Актриса Александра Захарова продолжает судебные споры с директором «Ленкома» Марком Варшавером за права на спектакли своего отца Марка Захарова.

Недавно стало известно, что актрису лишили ролей в ее родном театре, где она проработала много лет. Выяснилось, что Александра Марковна уже не соответствует возрасту своих героинь в спектаклях "Ва-банк" и "Женитьба".

"Я вообще в шоке. Не пойму, что происходит? Я за Захарову очень переживаю! Как это — дочку Марка Захарова снимают с ролей. Мне это непонятно, мягко говоря», — высказала свое мнение о ситуации Людмила Поргина. Как сообщает "СтарХит", у этой актрисы тоже не получилось найти общий язык с Варшавером..

Захарова подобным раскладом не удивлена и намерена продолжать судиться с директором "Ленкома" дальше.

«Стоит ли удивляться, что в день ухода Захарова Варшавер вышел на сцену в красном костюме, дабы объявить, что больше нет легендарного худрука Ленкома. Все были в черном, и только Варшавер в красном. Когда моего отца отпевали, Марк Борисович собрал в особняке на Тверском бульваре директорскую ложу", - рассказала Александра Захарова.

По словам актрисы, которая ссылается на неназванные источники, там было "шумно и весело, там пили и плясали" "Как же нужно ненавидеть и ждать ухода великого человека-творца, за спиной которого ты стоял так много лет. Все, что имеешь, ты имеешь благодаря ему!» — заявила Александра Марковна.

60-летняя актриса конфликтует с Варшавером много лет. Легендарного худрука "Ленкома" Марка Захарова не стало в сентябре 2019 года, после чего его место занял Варшавер.