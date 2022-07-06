Вдова Кобзона сообщила о состоянии здоровья Моисеева после инсульта

После перенесённых 2-ух инсультов у известного российского певца Бориса Моисеева возникли большие проблемы со здоровьем. Нелли Кобзон поделилась информацией о самочувствии знаменитости.

Популярный в России исполнитель Борис Моисеев старается не распускаться, несмотря на то, что перенёс 2 инсульта, последствия которых, к сожалению, не заставили себя ждать.

Вдова легенды СССР и РФ Иосифа Кобзона Нелли поведала о том, как чувствует себя тяжело больной Моисеев. После инсультов артист не может хорошо двигаться, с речью у него тоже большие проблемы.

И всё же Нелли Кобзон верит в то, что 68-летний артист восстановиться. В рамках передачи "Хватит слухов!" вдова знаменитости поделилась своим мнением по поводу и рассказала, каково самочувствие певца.

Шанс всегда есть! Я про Бориса все знаю: он живет в своей квартире, всегда накормлен. Он не один»

Уход известному артисту обеспечивает сиделка. Необходимые продукты, медикаменты покупает экс-директор исполнителя Сергей Горох. Он оплачивает коммуналку и другие расходы больного.

Друг Бориса Моисеева, журналист Артур Гаспарян рассказал в интервью, что певец старается не сидеть на месте даже после перенесённых инсультов.

Поразительно, что у Бори четкий распорядок дня. Зарядка, прогулка, завтрак, общение в интернете.

Напомним, что первый инсульт поразил артиста ещё в 2010 году. Через 5 лет, в 2015 случился новый удар. Сейчас у знаменитости парализовало часть лица и левую руку.