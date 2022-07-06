Госдума РФ: в России начнут сажать в тюрьму за призывы против безопасности страны

Государственная дума Российской Федерации приняла закон об уголовной ответственности за призывы к действиям против безопасности страны и участие в военных действиях против нее.

Таким образом, согласно новой статье уголовного кодекса 280.4 «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства», россиян могут начать уголовно наказывать за лозунги. Минимальная ответственность по статье от 100 тысяч до 500 тысяч российских рублей, а максимальная от 5 до 7 лет колонии со штрафом от 500 тысяч до 2,5 миллионов российских рублей.

Участие в военных действиях против российских интересов за границей будет наказываться лишением свободы до 20 лет со штрафом 500 тысяч российских рублей. Переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий будет считаться государственной изменой (от 12 до 20 лет колонии со штрафом до 500 тысяч российских рублей).

Россияне также будут наказываться за конфиденциальное сотрудничество с иностранными спецслужбами уголовной ответственностью сроком до 8 лет и штрафом до 1 миллиона российских рублей.

Специальная уголовная статья вводится за нарушения требований по защите государственной тайны (до 7 лет колонии). По статье могут судить тех, кто выехал за границу с допуском к государственной тайне. При этом «его право на выезд заведомо было ограничена». Такое же наказание будет за незаконную пересылку за границу сведений, содержащих государственную тайну.