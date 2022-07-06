Госдума РФ приняла закон об обеспечении проведения войсками военных операций за границей
Государственная дума РФ приняла закон, который затронет проведение военных операций за рубежом.
Государственная дума Российской Федерации приняла новый закон, который касается проведения военный операций на территории других стран.
"Госдума приняла закон об обеспечении проведения вооруженными силами РФ контртеррористических и иных операций за рубежом", - передает ТАСС.
На данный момент российские войска проводят специальную военную операцию на территории Украины.&
Также военный контингент Российской Федерации находится в Сирии уже несколько лет в миротворческих целях.
Опубликовано: Николай Скира
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