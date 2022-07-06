ВСУ продали России две французские САУ Caesar
Армия Украины активно продаёт оружие поставляемое западными странами киевскому режиму для защиты.
Болгарское новостное издательство Bulgarian Military сообщает о том, что украинские военные продолжают торговать на чёрном рынке оружием, которое страны Запада поставляют Украине в рамках пакетов помощи.
Bulgarian Military заявляет, что ВСУ продали две французские самоходные артиллерийские установки Caesar, которые теперь помогают российской армии освобождать ДНР и ЛНР и украинских националистов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: привезённые из США две РСЗО HIMARS уничтожены в ДНР
Российская экономика чувствует себя лучше, чем ожидалось, несмотря на санкции Запада
Алиханов предложил построить автомобильную и железнодорожную трассы в Калининград
Дочери культового режиссера Василия Шукшина требуют от театра Надежды Бабкиной более полумиллиона рублей
Алиханов допустил запрет на экспорт и импорт товаров в РФ из Прибалтики