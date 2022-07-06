Армия Украины активно продаёт оружие поставляемое западными странами киевскому режиму для защиты.

Болгарское новостное издательство Bulgarian Military сообщает о том, что украинские военные продолжают торговать на чёрном рынке оружием, которое страны Запада поставляют Украине в рамках пакетов помощи.

Bulgarian Military заявляет, что ВСУ продали две французские самоходные артиллерийские установки Caesar, которые теперь помогают российской армии освобождать ДНР и ЛНР и украинских националистов.