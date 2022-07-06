Крупнейшая авиакомпания Индии задержала более половины рейсов, сотрудники сбежали на ярмарку вакансий конкурента
2 июля более 50% рейсов крупнейшей индийской авиакомпании IndiGo были задержаны. По информации СМИ, причиной стала ярмарка вакансий у конкурента.
Сообщается, что многие сотрудники бюджетной IndiGo взяли на субботу отпуск по болезни, чтобы посетить ярмарку вакансий в конкурирующей компании Air India.
Информационное агентство ANI сообщает, что в основном возможностью работы у конкурента заинтересовались бортпроводники IndiGo.
Один из пилотов авиакомпании рассказал, что приехал на работу и два часа ждал появления в самолете бортпроводников.
IndiGo – крупнейшая авиакомпания Индии по количеству пассажиров. Но Air India планирует покупку новых самолетов и нанимает персонал.
Но эксперты считают, что желание части сотрудников поучаствовать в собеседованиях у конкурентов не могло стать единственной причиной отмены более половины рейсов.
В авиационной отрасли в последнее время возникли серьезные проблемы с сотрудниками. Спрос на поездки растет, и дефицит персонала приводит к задержкам и отменам многих рейсов.
Такая ситуация складывается у многих американских авиаперевозчиков, а также у Скандинавских авиалиний, где пилоты объявили забастовку.
Опубликовано: Светлана Репина
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