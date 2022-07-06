Вдова Сосновского не может прийти в себя от горя, в Москве прощаются с известным актёром

Известный советский и российский Сергей Сосновский скончался в возрасте 67 лет после продолжительной болезни.

В столице проходит прощание с народным артистом РФ Сергеем Сосновским. Актер МХТ им. Чехова умер 3 июля. Ему было 67 лет.

Ранее в театре сообщили о кончине любимого коллеги:

3 июля после тяжёлой болезни на 68 году жизни не стало народного артиста России Сергея Валентиновича Сосновского. Поверить в это невозможно. Сказать, что Сергея Валентиновича в Художественном театре любили - мало. Его обожали.

Гражданская панихида проходит в здании театра, где трудился актёр. Гроб с телом знаменитости разместили в фойе.

Попрощаться с Сосновским пришли коллеги и родственники. Вдова Юлия безутешна, ее пытаются успокоить друзья Сергея Валентиновича.

В 2004 году Олег Табаков пригласил Сосновского в МХТ. Жена переехала из Саратова в Москву вместе с супругом. На протяжении нескольких лет Юлия помогала любимому вернуться в профессию после того, как в 2016 году, перед новой постановкой о Людовике 14, тот сломал ногу и весь спектакль вынужден был играть сидя.

Последствия перелома были таковыми, что кости не срастались, и медики приняли решение ампутировать нижнюю конечность. В 2019 году Сосновский смог вернуться в театр.

В Саратове у знаменитости остались двое взрослых детей от первого брака и экс-супруга. Они прибыли на похороны.

В обед тело актера должны перевезти в храм Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, где будет проходить отпевание. Похоронят звезду сцены и экрана на Троекуровском кладбище.

Сергей Сосновский снимался в таких известных кинокартинах, как "Медаль солдата", "Юрьев день", "Черчилль", "Восьмидесятые", "Метро" и многих других.