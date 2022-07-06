Борис Джонсон заявил о готовности уйти в отставку

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что готов уйти в отставку, если потребуется.

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что готов написать заявление об отставке со своего поста.

По словам главы британского правительства, он готов уйти в отставку, если поймет, что под его руководством правительство больше не способно выполнять поставленные задачи.

"Джонсон заявил, что ушел бы в отставку, если бы понял, что правительство не может продолжать свою работу", - передает РИА Новости.

Отметим, что за два дня Кабинет министров Великобритании покинули сразу несколько человек.