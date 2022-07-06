Борис Джонсон заявил о готовности уйти в отставку
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что готов уйти в отставку, если потребуется.
Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что готов написать заявление об отставке со своего поста.
По словам главы британского правительства, он готов уйти в отставку, если поймет, что под его руководством правительство больше не способно выполнять поставленные задачи.
"Джонсон заявил, что ушел бы в отставку, если бы понял, что правительство не может продолжать свою работу", - передает РИА Новости.
Отметим, что за два дня Кабинет министров Великобритании покинули сразу несколько человек.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: привезённые из США две РСЗО HIMARS уничтожены в ДНР
Борис Джонсон заявил о готовности уйти в отставку
Алиханов предложил построить автомобильную и железнодорожную трассы в Калининград
Как избавить яблоню от вредительства яблонного цветоеда
Алиханов допустил запрет на экспорт и импорт товаров в РФ из Прибалтики