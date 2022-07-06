В Украине убили 39-летнюю бразильскую модель, воевавшую снайпером на стороне ВСУ

В ходе боев на Украине была убита бразильская модель. Она воевала на стороне ВСУ.

В Украине в ходе боев с российскими войсками была убита 39-летняя бразильская модель Тайлита ду Валле. Она воевала на стороне Вооруженных сил Украины.

Как сообщает британский таблоид Daily Mail., ранее она принимала участие в войне на территории Ирака.

Источник пишет, что девушка была снайпером и отвечала за прикрытие украинских солдат от войск РФ, Она погибла вместе с другим бразильцем, Дугласом Буриго, из-за ракетного удара.

"Валле, по данным издания, была снайпером и погибла в бункере под Харьковом вместе с 40-летнем бразильцем Дугласом Буриго", - пишет "Московский комсомолец"