В Украине убили 39-летнюю бразильскую модель, воевавшую снайпером на стороне ВСУ
В ходе боев на Украине была убита бразильская модель. Она воевала на стороне ВСУ.
В Украине в ходе боев с российскими войсками была убита 39-летняя бразильская модель Тайлита ду Валле. Она воевала на стороне Вооруженных сил Украины.
Как сообщает британский таблоид Daily Mail., ранее она принимала участие в войне на территории Ирака.
Источник пишет, что девушка была снайпером и отвечала за прикрытие украинских солдат от войск РФ, Она погибла вместе с другим бразильцем, Дугласом Буриго, из-за ракетного удара.
"Валле, по данным издания, была снайпером и погибла в бункере под Харьковом вместе с 40-летнем бразильцем Дугласом Буриго", - пишет "Московский комсомолец"
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: привезённые из США две РСЗО HIMARS уничтожены в ДНР
Борис Джонсон заявил о готовности уйти в отставку
Алиханов предложил построить автомобильную и железнодорожную трассы в Калининград
Как избавить яблоню от вредительства яблонного цветоеда
Алиханов допустил запрет на экспорт и импорт товаров в РФ из Прибалтики