Судьба не балует Ани Лорак сегодня: певица набрала вес, работы нет, счета заморожены

Ани Лорак, пропавшая на несколько месяцев пропала из поля зрения, недавно выступила на концерте в Ереване. Зрители были поражены расплывшейся фигурой знаменитости.

После объявления о спецоперации в Украине Ани Лорак пропала отовсюду: исполнительница удалила свои страницы в социальных сетях, перестала давать концерты, посещать светские мероприятия.

Ходили слухи, что знаменитость, как и многие её коллеги по сцене, покинула Россию. Только были вопросы о том, куда она могла отправится, ведь на родине (в Украине) ей не рады.

Украинцы обвиняют землячку Лорак в отсутствии патриотизма. На Аллее Славы в Черновцах её звезду "выкорчевали" ещё весной разъяренные соотечественники.

Спустя 4 месяца Лорак нашлась. Артистку пригласили выступить на свадьбе в Ереване. Фотографии, видео с торжества появились в Сети.

Фанаты обратили внимание на то, что певица набрала лишний вес. Пользователи соцсетей заключили:

Наверное, от стресса поправилась.

Не только "поплывшая" фигура доставляет звезде неприятности. Бизнес певицы в России ликвидируется по настоянию налоговых органов государства.

В 2021 году ООО "Ани Лорак Продакшн", сфера деятельности которого заключалась в организации концертов, выпуске композиций и клипов было на граи закрытия. Хозяйка тогда отстояла компанию, несмотря на скандал с Константином Меладзе, который её домогался.

Тогда ФНС РФ чуть ли не закрыла успешное и прибыльное предприятие, объясняя намерение неправильным юридически адресом, но Каролина Куек (настоящее имя Ани Лорак), единственный учредитель компании, убрала все недочеты.

Теперь ситуация куда более серьезная. 20 июня налоговый орган объявил о решении ликвидировать фирму артистки.