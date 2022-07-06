Криштиану Роналду намерен уйти из Манчестер Юнайтед

Знаменитый футболист Криштиану Роналду заключил контракт с "Манчестер Юнайтед" до 2023 года. Ходят слухи, что до конца соглашения именитый спортсмен не продержится. Куда же он перейдёт?

Криштиану Роналду перешел в "Манчестер Юнайтед" в августе 2021 года. По контракту он должен играть от клуба до 30 июня 2023 года, но в последнее время появилась информация, что до конца "срока" португальский футболист в этом клубе не задержится.

В прошлом сезоне Роналду отыграл 38 матчей, где забил 24 мяча. 7 августа, в 1-ом туре нового сезона АПЛ, "МЮ", где пока играет футболист, примет "Брайтон". Эксперты сомневаются, что Криштиану будет в то время в составе команды.

По имеющимся данным, футболист заявил начальству клуба:

Мне пора уходить.

Причина решения кроется в том, что португалец желает продолжить футбольную карьеру в клубе, который является участником Лиги чемпионов, а "МЮ" похвастаться этим в следующем сезоне не может.

Роналду всячески демонстрирует, что не желает больше сотрудничать с "МЮ". Так, 4 июля проходили командные тренировки, а тот сообщил, что "по семейным обстоятельствам" будет тренироваться в Португалии.

8 июля футболисты клуба должны лететь в Таиланд и Австралию, но в клубе не верят, что Роналду будет участвовать в предсезонном туре, который состоится там.

Роналду может отправиться в "Челси" или "Барселону".

Есть сведения, что агент Криштиану Роналду уже общался с новым владельцем "Челси" Тоддом Боуэли по поводу перехода именитого футболиста в клуб. Также агент спортсмена встречался с главой "Барселоны" по тому же делу.