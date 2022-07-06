Супермодель-снайпер, сражавшаяся за ВСУ, была убита под Харьковом
Талита ду Валье из Бразилии, сражавшаяся на стороне Украины, скончалась в бункере под Харьковом в возрасте 39 лет.
Наёмница ВСУ из Бразилии Таллита ду Валье была убита миной в сражениях под Харьковом, которая попала в бункер, где снайпер пряталась от обстрелов. На момент гибели женщине было 39 лет.
Примечательно, что модель-наёмница уже принимала участия в боевых действиях не только на территории Украины, но ещё и успела побывать в Ираке, где была снайпером на стороне Курдистана.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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