Супермодель-снайпер, сражавшаяся за ВСУ, была убита под Харьковом

Талита ду Валье из Бразилии, сражавшаяся на стороне Украины, скончалась в бункере под Харьковом в возрасте 39 лет.

Наёмница ВСУ из Бразилии Таллита ду Валье была убита миной в сражениях под Харьковом, которая попала в бункер, где снайпер пряталась от обстрелов. На момент гибели женщине было 39 лет.

Примечательно, что модель-наёмница уже принимала участия в боевых действиях не только на территории Украины, но ещё и успела побывать в Ираке, где была снайпером на стороне Курдистана.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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