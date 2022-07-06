Daily Mail: воевавшая за Киев модель из Бразилии погибла под Харьковом

Гражданка Бразилии Талита ду Валье скончалась под Харьковом во время участия в боевых действиях на стороне армии Украины.

6 июля британская газета Daily Mail сообщила, что недалеко от Харькова скончалась топ-модель из Бразилии Талита ду Валье, которое воевала за вооружённые силы Украины будучи снайпером. Ранее Валье была снайпером в Ираке.

По данным DM, Талита ду Валье скончалась в бункере ВСУ во время ракетного удара, который спровоцировал пожар. Вместе с другим бразильцем девушка умерла от удушья из-за угарного газа.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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