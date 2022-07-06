Виктор Янукович утверждает, что режим Владимира Зеленского на Украине падёт в скором времени.

6 июля бывший украинский президент Виктор Янукович сообщил, что нынешний режим власти в Киеве падёт в ближайшее время, поскольку ложь администрации Зеленского привела к массовым человеческим жертвам не только среди солдат ВСУ, но и среди мирного населения Украины, которое нередко поддерживает действия российской армии.

По словам Януковича, граждане Украины должны самостоятельно сделать выбор, нужно ли воевать с Россией до последнего украинца или попытаться сохранить жизни оставшихся.