Янукович заявил о скором падении Киевского режима из-за жертв среди мирного населения
Виктор Янукович утверждает, что режим Владимира Зеленского на Украине падёт в скором времени.
6 июля бывший украинский президент Виктор Янукович сообщил, что нынешний режим власти в Киеве падёт в ближайшее время, поскольку ложь администрации Зеленского привела к массовым человеческим жертвам не только среди солдат ВСУ, но и среди мирного населения Украины, которое нередко поддерживает действия российской армии.
По словам Януковича, граждане Украины должны самостоятельно сделать выбор, нужно ли воевать с Россией до последнего украинца или попытаться сохранить жизни оставшихся.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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