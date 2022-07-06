При обстреле Макеевки боевиками ВСУ погибли два ребёнка

Штаб теробороны ДНР сообщил о гибели двух детей в результате обстрела бойцами ВСУ Макеевки.

6 июля, штаб территориальной обороны ДНР сообщил в своём Telegram-канале о том, что из-за обстрела украинскими боевиками города Макеевки погибли два ребёнка в возрасте до десяти лет.

Помимо этого представители теробороны Донецкой Народной Республики сообщают, что трое детей и двое взрослых были экстренно госпитализированы в больницу для оказания медицинской помощи.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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