Дочери Шукшина подали в суд на театр Бабкиной

Ольга Шукшина и внебрачная дочь покойного киномэтра Екатерина подали иск в суд на театр Надежды Бабкиной за нарушение авторских прав. Здесь был поставлен спектакль "Калина красная".

Наследницы покойного писателя и режиссера Василия Шукшина подали судебный иск к театру исполнительницы народной песни Надежды Бабкиной "Русская песня".

Иск против храма искусства известной певицы был подан актрисой Ольгой Шукшиной и внебрачной дочерью писателя Екатериной. Мария Шукшина в деле не значится.

Ольга, младшая дочь звезд советского кино Василия Шукшина и Лидии Федосеевой-Шукшиной, годами не появлялась на публике. Такое затворничество было не желанием выделиться, а скорее личной позицией. Она выросла с ощущением того, что в семье была нелюбимым ребенком. Разошлись ее пути и с сестрой Марией Шукшиной.

В суд близкие родственницы Василия Шукшина обратились ещё в начале июня текущего года, а заседание по делу назначено на 30 августа на 14:00. Рассмотрением обращения дочерей режиссера будет заниматься Басманный суд российской столицы.

Причиной подачи сёстрами иска послужил спектакль "Калина красная", где играет Мария Шукшина. Инициаторы судебного разбирательства утверждают, что у театра "Русская песня" закончилась лицензия, по этой причине дальнейшую работу нужно было согласовать с наследницами покойного режиссёра.

Дочки Шукшина желают получить от театра Бабкиной 600 000 российских рублей за нарушение авторских прав в общей сложности. При этом Ольге Шукшиной требуется выплатить 364 809 рублей, а внебрачной дочери писателя Екатерине - 243 206 рублей.