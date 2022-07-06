RTL: почти половина немцев считает, что Киев должен отдать часть своей территории
Опрос телеканала RTL показал, что 47% немцев считают правильным пойти на уступки и отдать часть территории Украины. Однако 41% заявляют, что это не может быть решением конфликта.
В опросе немецкого телеканала RTL приняли участие несколько тысяч жителей Германии старше 18 лет. Почти половина (47%) респондентов заявили, что правильным решением Киева стало бы отдать часть территории ради решения конфликта.
Тем не менее, 41% опрошенных немцев заявили, что отдать часть украинской территории России или республикам Донбасса, не будет является выходом из сложившейся ситуации.
Около 12% немцев, которым задавали этот вопрос, отказались на него отвечать. Некоторые ссылались на государственную работу и не имение возможности давать подобные комментарии, многие посчитали, что их ответ может показаться агрессивным.
Более 69% респондентов заявили, что не верят в способность ВСУ противостоять ВС РФ без западной помощи. Однако при продолжении поставок оружия из ЕС и США, больше половина из них затруднились ответить на этот вопрос.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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