Опрос телеканала RTL показал, что 47% немцев считают правильным пойти на уступки и отдать часть территории Украины. Однако 41% заявляют, что это не может быть решением конфликта.

В опросе немецкого телеканала RTL приняли участие несколько тысяч жителей Германии старше 18 лет. Почти половина (47%) респондентов заявили, что правильным решением Киева стало бы отдать часть территории ради решения конфликта.

Тем не менее, 41% опрошенных немцев заявили, что отдать часть украинской территории России или республикам Донбасса, не будет является выходом из сложившейся ситуации.

Около 12% немцев, которым задавали этот вопрос, отказались на него отвечать. Некоторые ссылались на государственную работу и не имение возможности давать подобные комментарии, многие посчитали, что их ответ может показаться агрессивным.

Более 69% респондентов заявили, что не верят в способность ВСУ противостоять ВС РФ без западной помощи. Однако при продолжении поставок оружия из ЕС и США, больше половина из них затруднились ответить на этот вопрос.