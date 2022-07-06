Помощник главы МВД Умнов арестован за злоупотребление должностными полномочиями

Московский суд поместил под стражу фигуранта уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями.

В среду, 6 июля 2022 года, Басманный суд Москвы принял решение удовлетворить ходотайство следователя о помещении под стражу помщника министра внутренних дел России Сергея Уманова.

Судья московского суда, по информации российских СМИ, одобрил просьбу следователя исходя из того, что Уманов, находясь на свободе, мог бы пытаться избежать ответственности при помощи своих сообщников.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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