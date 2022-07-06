Зеленский: Украина больше не ждёт поставок самолётов с Запада, но просит о ПВО
Владимир Зеленский утверждает, что для него приоритетом является закрытие воздушного пространства над Украиной.
Владимир Зеленский признался, что он давно не надеется на поставку западной авиации на Украину, однако полагает, что страны коллективного Запада, Европейского союза и блока НАТО способны оказать Киеву материальную помощь, которая сделает возможным закрытие воздушного пространства над Украиной.
По мнению Зеленского, западные партнёры могут поставить Киеву новейшие системы противовоздушной обороны образца Североатлантического альянса.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
Чистые наушники: как правильно чистить аксессуары без повреждения
Каждый аксессуар нуждается в уходе. Особенно это касается наших наушников, которые рано или поздно забиваются пылью и микробами, а затем через динамик и в наши уши. Как правильно чистить наушники без повреждений динамика?Подробнее...
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны Польши: посол Украины в Германии Мельник стал «идиотом Кремля»
Зеленский: Украина больше не ждёт поставок самолётов с Запада, но просит о ПВО
Алиханов предложил построить автомобильную и железнодорожную трассы в Калининград
Помощник главы МВД Умнов арестован за злоупотребление должностными полномочиями
Алиханов допустил запрет на экспорт и импорт товаров в РФ из Прибалтики