Зеленский: Украина больше не ждёт поставок самолётов с Запада, но просит о ПВО

Владимир Зеленский утверждает, что для него приоритетом является закрытие воздушного пространства над Украиной.

Владимир Зеленский признался, что он давно не надеется на поставку западной авиации на Украину, однако полагает, что страны коллективного Запада, Европейского союза и блока НАТО способны оказать Киеву материальную помощь, которая сделает возможным закрытие воздушного пространства над Украиной.

По мнению Зеленского, западные партнёры могут поставить Киеву новейшие системы противовоздушной обороны образца Североатлантического альянса.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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