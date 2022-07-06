Мишустин пообещал избавить российскую культуру от влияния Запада

Премьер-министр России Мишустин высказался о влиянии Запада на культуру России.

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин высказал свое мнение и роли культуры в российском обществе. Он пообещал изменить ситуацию с культурой в стране.

По словам депутата Госдумы Матвейчева, культура является слабым звеном, так как многие из тех, кого спонсировало государство, покинули Россию в последние месяцы.

"Выяснилось, что культура у нас - слабое звено. С одной стороны, в стране огромное количество патриотичных творческих людей, но с другой, множество тех, кто жил и работал на средства государственной поддержки, совершили демарш вплоть до демонстративного отъезда из страны",  - заявил Олег Матвейчев.

Он заявил, что работать против государства на деньги этого же государства недопустимо.

Опубликовано: Николай Скира

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 