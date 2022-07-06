Мишустин пообещал избавить российскую культуру от влияния Запада
Премьер-министр России Мишустин высказался о влиянии Запада на культуру России.
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин высказал свое мнение и роли культуры в российском обществе. Он пообещал изменить ситуацию с культурой в стране.
По словам депутата Госдумы Матвейчева, культура является слабым звеном, так как многие из тех, кого спонсировало государство, покинули Россию в последние месяцы.
"Выяснилось, что культура у нас - слабое звено. С одной стороны, в стране огромное количество патриотичных творческих людей, но с другой, множество тех, кто жил и работал на средства государственной поддержки, совершили демарш вплоть до демонстративного отъезда из страны", - заявил Олег Матвейчев.
Он заявил, что работать против государства на деньги этого же государства недопустимо.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны Польши: посол Украины в Германии Мельник стал «идиотом Кремля»
Xiaomi нашла способ конкурировать с другими производителями смартфонов Android и Apple
Алиханов предложил построить автомобильную и железнодорожную трассы в Калининград
После переговоров с Катаром Иран заявил о необходимости заключения ядерной сделки
Алиханов допустил запрет на экспорт и импорт товаров в РФ из Прибалтики