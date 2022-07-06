Рекордсменом среди подвариантов COVID-19 стал вирус, который лучше всех уклоняется от иммунитета
Омикрон ВА.5 официально признан доминирующим в США. Он оказался самым заразным среди всех подваринатов, известных на данный момент.
Впервые ВА.5 обнаружили в Южной Африке 26 февраля нынешнего года. Еще месяц назад на него приходилось всего 9,6% заражений в США, а на его предшественника ВА.2.12.1 – 62%.
На данный момент 54% новых заражений – это ВА.5, еще 16% - ВА.4. Таким образом, ВА.5 показал самый быстрый рост из всех известных подвариантов.
Именно этот подвариант оказался самым заразным. Основатель и директор Научно-исследовательского трансляционного института Скриппса, профессор молекулярной медицины и исполнительный вице-президент Scripps говорит, что это худшая версия вируса.
Большое количество заражений связано с тем, что вирус умеет уклоняться от иммунитета лучше, чем предыдущие его версии. Это касается иммунитета, полученного после предыдущей инфекции и в результате вакцинации.
Вакцины, которые используются сейчас, нацелены на шиповидные белки предыдущих штаммов. А ВА.5 – совершенно иная мутация. Но вакцины все же более эффективны, чем иммунизация через инфекцию.
Стоит учитывать, что объемы тестирования сейчас значительно ниже, чем несколько месяцев назад. К тому же широкое распространение получили домашние тесты, а их результаты не входят в статистику.
Госпитализация и уровень смертности в США не увеличились. Но в Португалии смертность достигла пика с приходом ВА.5.
Ученые предупреждают, что новые версии ускоряются, и человечеству еще предстоит столкнуться с множеством подвариантов COVID.
Опубликовано: Светлана Репина
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