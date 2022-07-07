38 членов правительства Великобритании подали в отставку, Борис Джонсон скрывается

СМИ сообщают, что после сообщений об отставке 38 членов британского правительства Борис Джонсон скрывается в лондонской резиденции на Даунинг-стрит, 10 вместе с группой высокопоставленных консервативных деятелей.

Сообщается, что среди них новый канцлер Надхим Захави, назначенный после отставки Риши Сунака, а также министр транспорта Грант Шаппс.

Из-за массовых отставок в правительстве отменены заседания комитетов по законопроектам, назначенные на завтра. Министры отказались от своих постов в знак протеста против поведения Бориса Джонсона.

После появления информации о том, что Джонсон назначил своим заместителем Криса Пинчера, в отставку подали канцлер Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид.

Пинчера обвинили в домогательствах к двум мужчинам на мероприятии консерваторов в лондонском Carlton Club, и на прошлой неделе он подал в отставку.

Далее началась целая волна отставок. От своих постов отказались министр по делам детей и семьи Уилл Айвинс, министр юстиции Виктория Аткинс, министр финансов Джон Глер, а также помощники и секретари министров.

Несмотря на все это, Борис Джонсон не намерен отказываться от своего поста. В прошлом месяце ему мог быть объявлен вотум недоверия, но ему удалось выйти из ситуации победителем с небольшим перевесом.

Многие из тех, кто поддержал Джонсона в прошлом месяце, сейчас оказались среди лиц, подавших в отставку.