38 членов правительства Великобритании подали в отставку, Борис Джонсон скрывается
СМИ сообщают, что после сообщений об отставке 38 членов британского правительства Борис Джонсон скрывается в лондонской резиденции на Даунинг-стрит, 10 вместе с группой высокопоставленных консервативных деятелей.
Сообщается, что среди них новый канцлер Надхим Захави, назначенный после отставки Риши Сунака, а также министр транспорта Грант Шаппс.
Из-за массовых отставок в правительстве отменены заседания комитетов по законопроектам, назначенные на завтра. Министры отказались от своих постов в знак протеста против поведения Бориса Джонсона.
После появления информации о том, что Джонсон назначил своим заместителем Криса Пинчера, в отставку подали канцлер Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид.
Пинчера обвинили в домогательствах к двум мужчинам на мероприятии консерваторов в лондонском Carlton Club, и на прошлой неделе он подал в отставку.
Далее началась целая волна отставок. От своих постов отказались министр по делам детей и семьи Уилл Айвинс, министр юстиции Виктория Аткинс, министр финансов Джон Глер, а также помощники и секретари министров.
Несмотря на все это, Борис Джонсон не намерен отказываться от своего поста. В прошлом месяце ему мог быть объявлен вотум недоверия, но ему удалось выйти из ситуации победителем с небольшим перевесом.
Многие из тех, кто поддержал Джонсона в прошлом месяце, сейчас оказались среди лиц, подавших в отставку.
Опубликовано: Светлана Репина
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38 членов правительства Великобритании подали в отставку, Борис Джонсон скрывается
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