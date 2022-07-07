Экс-советник Минобороны США Макгрегор допустил исчезновение Украины с карты мира

Бывший советник американского министра обороны Дуглас Макгрегор утверждает, что Украина может прекратить своё существование на всех картах мира.

Телеканал Sky News Australia взял интервью у бывшего советника американского Пентагона Дугласа Макгрегора, который сделал неутешительный прогноз по Украине, допустив её исчезновение со всех мировых географических карт. Макгрегор в частности попросил правительство Австралии поддержать идею мирного соглашения Киева и Москвы.

По мнению Дугласа Макгрегора, Вашингтон готов поддерживать Украину до последнего украинца, однако в действительности западным странам следует настоять на завершении конфликта между украинцами и русскими на любых условиях последних, уверен американский генерал.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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