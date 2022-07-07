Пушков: у Германии нет ключа для запуска «Северного потока — 2»
Сенатор Совфеда Алексей Пушков утверждает, что именно Россия, а не Германия, решает, будет ли запущен газопровод "Северный поток-2".
Утром 7 июля представитель Совета Федерации России Алексей Пушков раскритиковал заявление главы немецкого комитета по энергетике Клауса Эрнста, который призвал начать переговоры с Москвой о возобновлении процедуры запуска газопровода "Северный поток-2", являющийся кратчайшим путём доставки газа из российского государства в ФРГ.
По мнению Пушкова, подобные заявления демонстрируют уверенность немецкого правительства в том, что оно решает, будет ли работать российский трубопровод North Stream AG 2. Вместе с тем Алексей Пушков напомнил, что Россия наполняет данный газопровод энергоресурсами и в одностороннем порядке решает, будет ли он функционировать.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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