Глава МИД ДНР Наталья Никонорова сообщает, что Сирия согласилась поучаствовать в военном трибунале над преступниками Киевского режима.

7 июля министр иностранных дел Донецкой Народной республики Наталья Никонорова сообщила, что Сирия дала предварительное согласие на участие в международном военном трибунале над украинскими преступниками Киевского режима, причастных к гибели представителей мирного населения Донбасса.

Примечательно, что накануне Владимир Зеленский инициировал разрыв дипломатических отношений между Украиной и Сирией из-за того, что официальный Дамаск признал независимость ДНР от Киева.