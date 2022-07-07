МИД ДНР: Сирия дала согласие на участие в трибунале над военными преступниками ВСУ
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова сообщает, что Сирия согласилась поучаствовать в военном трибунале над преступниками Киевского режима.
7 июля министр иностранных дел Донецкой Народной республики Наталья Никонорова сообщила, что Сирия дала предварительное согласие на участие в международном военном трибунале над украинскими преступниками Киевского режима, причастных к гибели представителей мирного населения Донбасса.
Примечательно, что накануне Владимир Зеленский инициировал разрыв дипломатических отношений между Украиной и Сирией из-за того, что официальный Дамаск признал независимость ДНР от Киева.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны Польши: посол Украины в Германии Мельник стал «идиотом Кремля»
Кива: десять членов правительства Украины готовы перейти на сторону РФ
Алиханов предложил построить автомобильную и железнодорожную трассы в Калининград
Пушков: у Германии нет ключа для запуска «Северного потока — 2»
Алиханов допустил запрет на экспорт и импорт товаров в РФ из Прибалтики