Business Insider: Илон Маск тайно стал отцом двух близнецов

Газета Business Insider сообщает, что в 2021 году американский предприниматель Илон Маск негласно вновь стал отцом.

Новостное агентство Business Insider утверждает, что в 2021 году Илон Маск и менеджер его личной компании Neuralink Шивон Зилис родили двоих близнецов, не сообщая об этом широкой общественности для избежания возможных репутационных рисков из-за того факта, что Маск и Зилис фактически нарушили общепринятую рабочую этику.

Примечательно, что рождения близнецов у Илона Маска произошло за две недели до того, как певица Граймс родила от американского предпринимателя путём суррогатного материнства.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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