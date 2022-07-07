Times: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался уходить в отставку

Борис Джонсон ответил отказом на предложение членов правительства Британии с достоинством уйти в отставку.

Борис Джонсон остаётся непреклонным в своём решении осаться на посту премьер-министра Соединённого Королевства, несмотря на массовые увольнения министров и членов правительства Великорбритании.

Times сообщает, что Джонсон не согласился с предложением кабинета министров Британии с достоинством уйти в отставку и заявил, что не может оставить страну, дабы не сеять панику в обществе.