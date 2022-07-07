Times: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался уходить в отставку
Борис Джонсон ответил отказом на предложение членов правительства Британии с достоинством уйти в отставку.
Борис Джонсон остаётся непреклонным в своём решении осаться на посту премьер-министра Соединённого Королевства, несмотря на массовые увольнения министров и членов правительства Великорбритании.
Times сообщает, что Джонсон не согласился с предложением кабинета министров Британии с достоинством уйти в отставку и заявил, что не может оставить страну, дабы не сеять панику в обществе.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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